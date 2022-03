Kuba podpira Ruse, Venezuela se nagiba k Američanom

V nadaljevanju preberite:

Kubanci so znova v neskončnih težavah. Ko so Rusi pred dvema tednoma napadli Ukrajino, Havani ni preostalo drugega kot podpreti moskovske poteze, tudi glasovala je za Ruse. Ocenili so celo, da se imajo Rusi z napadom na Ukrajino pravico braniti pred zahodnimi napadi. Tik pred agresijo jih je Moskva navezala nase tudi tako, de je reprogramirala kubanske dolgove. Vladimirju Putinu so Kubanci neskončno hvaležni že zato, ker jim je odpisal 32 milijard dolarjev dolga še iz časov, ko je v Havani gospodovala Sovjetska zveza.