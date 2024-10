Kuba v popolni temi, potem pa še orkan

V nadaljevanju preberite:

Kubanci so vsega hudega vajeni že stoletja, kar se jim dogaja zadnje dni, pa presega tudi njihove sposobnosti prilagajanja na težke razmere. Po več letih nenehnih električnih mrkov po nekaj ur na dan je prejšnji petek ugasnila glavna centrala v Havani, potem so se ustavile vse centrale od zahodne do vzhodne strani otoka.

Oblasti obljubljajo ureditev razmer v nekaj dneh. Predsednik Miguel Díaz-Canel je priznal, da gre za najbolj resno izredno stanje, hkrati pa pripisal krivdo Združenim državam Amerike in njihovi blokadi, ki traja že 62 let.

Havana je letos že dočakala obilna deževja, mesto je bilo poplavljeno, tudi živež je uničila poplavna voda. Ni pa preprečila uradno ustavljene proizvodnje, ker je pravzaprav ni več. Zdaj se ji bliža še orkan Oscar, ki je na Kubo vstopil na skrajnem vzhodu in se k sreči kmalu zatem nekoliko umiril. Koliko dežja bo prinesel v naslednjih dneh, še ne vedo. Takih orkanov so otočani vajeni, čeprav jih vsakokrat posebej hudo prizadenejo. Bolj jih razburjajo pomanjkanje elektrike, bencina in vsega drugega, zlasti kruha. Ljudje si lahko skuhajo juho na plinskem štedilniku, drugega ta čas skoraj ni na voljo.