Tropska nevihta Oscar na Kubi terjala več žrtev

Tropska nevihta Oscar je na vzhodu Kube terjala šest življenj, je v ponedeljek dejal predsednik Miguel Diaz-Canel. Po petkovem električnem mrku so to noč številni prebivalci znova preživeli v temi. V ponedeljek so pristojni dobavo elektrike obnovili za tretjino države, vključno s skoraj celotno Havano.

O najtežjih razmerah po prihodu tropske nevihte poročajo iz regije Guantanamo, kjer je bilo po navedbah Diaz-Canela poškodovanih najmanj tisoč domov, reševalcem pa še ni uspelo doseči vseh prizadetih območij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

FOTO: Yamil Lage/AFP

Kljub zahtevnim vremenskim pogojem jim je v državi uspelo delno obnoviti dobavo elektrike, ki je bila zaradi okvare največje elektrarne prekinjena od petka.

Na vzhodu Kube in Bahamih se zaradi Oscarja še naprej soočajo z obilnimi padavinami.

Diaz-Canel je zaradi neurja odpovedal udeležbo na vrhu držav skupine hitro rastočih gospodarstev Brics, ki se danes začenja v ruskem Kazanu.