Lava na otoku La Palma uničuje hiše, ljudje so na varnem

FOTO: Borja Suarez/Reuters

Španske oblasti so evakuirale okoli pet tisoč prebivalcev vasi pod vulkanom na otoku La Palma, ki je izbruhnil včeraj. Lava je pogoltnila že dvajset hiš v kraju El Paso ter nekatere cestne odseke, je za TVE povedal župan. Lava se še kar širi in zdaj ogroža bližnjo vas Los Llanos de Aridane, kjer je v nevarnosti več sto hiš, je poročal Reuters.Lokalne oblasti so do zdaj evakuirale okoli 5000 ljudi iz štirih vasi, med njimi tudi 500 turistov, do zdaj ni bilo žrtev. Vulkan skrbno spremljajo, in če bodo vsi previdni, žrtev tudi ni pričakovati, bo pa velika materialna škoda, je opozoril vulkanologPo oceni strokovnjakov je vulkan do zdaj izvrgel blizu 20 milijonov kubičnih metrov lave. Prizadeti otok je v nedeljo zvečer obiskal tudi španski premier, ki je prebivalcem zagotovil, da so lahko mirni, saj so v pripravljenosti vsi razpoložljivi viri.Je pa ljudi precej razburila ministrica za turizemz izjavo, da bi lahko to naravno nesrečo izrabili kot atrakcijo za privabljanje turistov. La Palma sicer v nasprotju z nekaterimi bolj znanimi Kanarskimi otoki ni najbolj priljubljena turistična točka.Lokalno letališče je odprto, saj ni težav z vidljivostjo, kot poročajo, je pa štiri polete odpovedala lokalna letalska družba Binter.Zadnji izbruh na La Palmi je bil oktobra 1971, ko je vulkan Teneguia bruhal lavo več kot tri tedne.