Lepa zamisel s preveč ovirami na poti do uresničitve

V nadaljevanju preberite:

Namestnik generalnega sekretarja zveze Nato Mircea Geoană nedavne 20-letne vojaške avanture v Afganistanu ne vidi kot poraz, temveč kot priložnost, da se države iz nje kaj naučijo. Evropske zaveznice je pozval, naj same naredijo več za svojo obrambo. Francoska obrambna ministrica Florence Parly ne skriva pomislekov o prihodnjih vojaških intervencijah za izvažanje demokracije, od evropskih držav pa pričakuje več strateške avtonomije nasproti ZDA.



»Iz lekcije v Afganistanu smo se naučili, da Evropska unija potrebuje svoje lastne operativne zmogljivosti in mehanizme, ki bodo zagotovili njihovo učinkovitost. Brez učinkovite vojske in diplomacije, ki govori skupni jezik, ne moremo biti globalni igralec,« je pred srečanjem obrambnih ministrov EU včeraj povedal obrambni minister Slovenije Matej Tonin.