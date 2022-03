Leto, v katerem se bo zgodovina znova rodila

V nadaljevanju preberite:

»So desetletja, v katerih se ne zgodi nič, in so tedni, v katerih se zgodijo cela desetletja.« Po splošnem prepričanju naj bi to dejal Vladimir Iljič Lenin, a ni tako. Te besede je leta 1863 v enem od svojih pisem Friedrichu Engelsu zapisal Karl Marx in dodal, da dvajset let »ne pomeni nič več kot en dan, kadar gre za pomembne dogodke«. Tako kot se lahko v enem samem dnevu nakopiči toliko dogodkov, o katerih se nam zdi, da bi lahko zapolnili najmanj dvajset let.