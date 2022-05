Letošnji Davos v znamenju vojne v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svoj uvodni govor na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, ki letos zaradi pandemije covida-19 poteka spomladi, izkoristil za ponovni poziv k zaostritvi mednarodnih sankcij proti Rusiji in povabil države, podjetja in posameznike, da sodelujejo pri obnovi povojne Ukrajine.

Vojna na vzhodu Evrope bo zaznamovala tudi tradicionalno srečanje globalne elite v švicarskem letovišču, katerega osrednja tema je letos »zgodovina na prelomnici«. Svet se mora po besedah Zelenskega odločiti, ali se bo postavil po robu brutalni uporabi sile. Če se to ne bo zgodilo, srečanja, kakršna gosti Davos, nimajo več smisla, je prek videokonference poudaril ukrajinski predsednik.

V govoru je Zelenski povzel sporočila, ki jih on in drugi ukrajinski predstavniki redno pošiljajo mednarodni skupnosti. Med drugim se je znova zavzel za maksimalno zaostritev sankcij proti Rusiji, ki bi morale po njegovih besedah vključevati popoln embargo na uvoz ruske nafte in ukinitev vse trgovine z agresorsko državo. Prepričan je, da bi s takšnimi ukrepi odvrnili tudi druge države od podobnih dejanj.