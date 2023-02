Levica kot oder za ruske propagandiste

V nadaljevanju preberite:

Znotraj skrajno leve stranke Levica je po sobotnih demonstracijah za mir v Ukrajini zelo napeto. Zvezna poslanka Sahra Wagenknecht je namreč mimo želja vodstva organizirala demonstracije, ki so izzvenele kot ruska propaganda. Ogorčeni so tudi v koaliciji, medtem ko so v skrajno desni Alternativi za Nemčijo Wagenknechtovo že pozvali, naj se pridruži njihovi stranki. V Levici imajo vse večje težave z zagovarjanjem svoje politike do Rusije.