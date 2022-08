Libanonske politične elite so preprečile preiskavo

V nadaljevanju preberite:

Četrtega avgusta 2020 ob šestih popoldne je Bejrut pretresla ena najhujših nejedrskih eksplozij v zgodovini. Eksplodiralo je 2750 ton amonijevega nitrata, ki je bil že več let shranjen v pristaniških silosih. V strahoviti eksploziji, ki so jo čutili celo na Cipru, je umrlo 215 ljudi. Okoli 7000 je bilo ranjenih. Rušilni val je uničil velik del mestnega središča – porušenih ali poškodovanih je bilo 77.000 stavb. Za tragedijo – krivda je bila izključno človeška – do zdaj ni odgovarjal še nihče.