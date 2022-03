Lindner bi prostotrgovinski sporazum z ZDA

V nadaljevanju preberite:

Nemški minister za finance Christian Lindner je prepričan, da bi morala Evropa z ZDA skleniti prostotrgovinski sporazum. Izjava ministra kaže, kako so se z ruskim napadom na Ukrajino spremenili odnosi med Nemčijo in ZDA, ki so bili še posebej pod nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom močno načeti. Še več, minister Lindner ocenjuje tudi, da mora Nemčija zmanjšati ekonomsko odvisnost od Kitajske.