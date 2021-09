Litij neti hude spore, še preden so ga začeli kopati

V nadaljevanju preberite:

Odpeljali smo se na zahod Srbije, kjer rudarska multinacionalka Rio Tinto pripravlja teren za izkopavanje velikanskih zalog litija. Našli smo vasi duhov, odkupljene hiše so izpraznjene, brez streh in stavbnega pohištva pa delujejo srhljivo, kot tarča natančnega raketiranja.

Iz skopih pogovorov z nekaj lokalnimi prebivalci je očitno, da si ljudje ne upajo javno govoriti o tem, kaj jih moti, načeti so odnosi med ljudmi, nekateri so za svoje hiše dobili več, drugi manj. Nekateri ne bodo dobili ničesar, drugi ničesar niti nočejo, želijo si le, da rudnika tam nikoli ne bi bilo in opozarjajo, da litija ni mogoče jesti ter, da si ne želijo biti žrtveno jagnje evropske zelene tranzicije.