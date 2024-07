Liz Truss si rešuje kožo

S težavo je vzdržala na položaju dlje kot ­solata na policah trgovin – primerjava, ki jo je dal Economist za pričakovano kratkotrajnost premierskega mandata Liz Truss. Zdaj se nekdanja premierka z najkrajšim mandatom bori za svoje politično življenje v lastnem volilnem okrožju Norfolk.

Ustanovila je gibanje »ljudskih konservativcev«, vendar so pred volitvami celo njeni zavezniki nervozni zaradi tolikšnega nasprotovanja njej in stranki. Bivša predsednica vlade, ki je zasedala funkcijo 49 dni, od leta 2010 zastopa jugozahodni Norfolk, podeželski, belski predel, ki podpira brexit in je v lasti torijcev od 1964. Vendar je Trussova, tako kot konservativci po vsej Veliki Britaniji, pred izzivom, kako obdržati sedež, za katerega je domnevala, da je že skoraj v njenih rokah.

Dodaten problem je pomanjkanje njene lokalne angažiranosti, saj se sredi kampanje ni pojavila na volilnem zborovanju. Njen tiskovni predstavnik je pojasnil, da je imela težave z urnikom in se je udeležila vnaprej dogovorjenega dogodka. »Poslala je opravičilo in pozvala, naj ji pošljejo vprašanja po elektronski pošti.« A volivci so razočarani. »Petnajst let sem bil član lokalnega sveta in sem neverjetno razočaran nad njenim nezanimanjem za volilno okrožje«, je dejal kandidat laburistov. Trussova, ki jo spremljajo črni terenski avtomobili z varnostniki, ki jih imajo vsi nekdanji predsedniki vlad, s svojim prihodom v slikovite vasi hitro povzroči razburjenje. Podpore zanjo ni, piše Politico. »Takoj ko [na pragu] uporabiš besedo Truss, rečejo: 'Saj ne bo več kandidirala, kajne?' ali pa: 'Nikakor ne bom volil zanjo'.« V volilnem okrožju sta njena transparenta popackana: na enem je gnijoča solata, na drugem transparentu napis »ni ji mar«.