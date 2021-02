Ljubezenska izjava Joeja Bidna Evropi

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump je predsedovanje skupini sedmih najrazvitejših držav G7 konec maja sklenil z odpovedjo vrha, ker kanclerka Angela Merkel sredi pandemije ni hotela paradirati pod njegovo taktirko. Voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije, Kanade in Japonske se niso strinjali niti s povabilom ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu v klub, iz katerega so ga vrgli po aneksiji ukrajinskega Krima. Republikanski prvak je resda hotel povabiti tudi voditelje Južne Koreje, Avstralije in Indije, a je tudi to nakazovalo njegovo prepričanje o zastarelosti G7. Biden je, nasprotno, po pogovorih v okviru te skupine v virtualnem nastopu na münchenski varnostni konferenci Evropi namenil pravo diplomatsko ljubezensko izjavo.