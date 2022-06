London ima v sporu z Brusljem precej za izgubiti

V nadaljevanju preberite:

Združeno kraljestvo bo v prihodnjem letu zabeležilo eno najnižjih rasti med večjimi gospodarstvi. Upočasnitev okrevanja ne bo zgolj posledica razmer v svetu, ampak jo analitiki pripisujejo tudi šest let stari odločitvi države o izstopu iz Evropske unije in opozarjajo, da se utegnejo z zaostrovanjem odnosov z Brusljem težave še poglobiti. V članku več o novi zakonodaji, s katero bodo britanski ministri lahko razveljavili posamezne dele severnoirskega protokola, in o političnih okoliščinah, ki na Otoku preprečujejo širšo razpravo o prihodnosti trgovinskih odnosov z EU.