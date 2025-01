Končno malo predaha za gasilce, uradniki deležni številnih kritik

Vetrovno vreme, ki je razpihovalo plamene in držalo Los Angeles v pripravljenosti, se je v sredo umirilo, medtem ko so gasilci dosegli pomemben napredek pri gašenju dveh obsežnih gozdnih požarov okoli Los Angelesa, poroča AP. Suh veter, ki je podpihoval požare, se je včeraj umiril, danes popoldne naj bi spremenil smer.

Opozorilo rdeče zastave za »posebej nevarno situacijo« je poteklo, ne da bi povzročilo hudo širjenje ognja, kot so se bali. Vremenoslovci so sicer napovedali, da bi lahko sunkovit veter vztrajal do danes, predvsem v gorah. Napovedali so tudi padec temperatur. Te izboljšane razmere naj bi gasilcem omogočile še večji napredek in prebivalcem dovolile vrnitev v svoje soseske, da začnejo obnovo.

FOTO: Etienne Laurent/AFP

Strah pred prihodnjim tednom

Vendar pa, kot poroča AP, bi se lahko vetrovi Santa Ana vrnili v začetku prihodnjega tedna.

Kot je včeraj popoldne na družbenih omrežjih objavila Nacionalna vremenska služba v Los Angelesu, je »dobra novica, da pričakujemo zelo potreben odmor od požarov ta konec tedna, slaba pa, da nam napoved za prihodnji teden vzbuja skrb.«

Vzrok požara, ki bo verjetno najdražja požarna katastrofa v državi, ki je zahtevala 25 mrtvih in na tisoče uničenih domov, še ni znan, piše AP.

V metropolitanskem območju Los Angelesa je še vedno brez elektrike več kot 120.000 odjemalcev. V sredo popoldne je bilo skoraj 100.000 teh odjemalcev energetskega podjetja Southern California Edison v okrožjih Ventura, Los Angeles, San Bernardino in Riverside.

Šerif okrožja Los Angeles Robert Luna je povedal, da še vedno pogrešajo skoraj 30 ljudi.

FOTO: Etienne Laurent/AFP

Uradniki se spopadajo z vprašanji glede odziva

Gasilci in policija pa se soočajo z novimi izzivi. Od začetka izbruha požarov prejšnji teden so oblasti aretirale približno pol ducata ljudi, obtoženih podtikanja novih, manjših požarov, ki so jih hitro pogasili.

Uradniki v Los Angelesu, ki so že bili deležni kritik zaradi suhih hidrantov, se soočajo z novimi vprašanji. Gasilski uradniki se prejšnji torek niso odločili podvojiti števila gasilcev v službi, ko se je veter okrepil, in razporedili so le pet od več kot 40 gasilskih vozil, kažejo interni zapisi, ki jih je pridobil časopis Los Angeles Times, in pogovori z gasilskimi poveljniki, navaja AP.

Oddelek prav tako ni poklical gasilcev, ki niso bili v službi, dokler ni izbruhnil požar v Palisadesu.

Načelnica losangeleških gasilcev Kristin Crowley je branila svoje odločitve. »Lahko vam povem in stojim pred vami, storili smo vse v naši moči, da bi okrepili sile, kjer smo lahko,« je povedala na tiskovni konferenci. Crowleyjeva je dejala, da so kljub »omejenim zmogljivostim« znotraj oddelka posadke lahko hitro ukrepale s pozivanjem k pomoči drugih agencij in iskanjem pomoči gasilcev, ki niso bili v službi.

FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Uradniki so oblikovali delovno skupino za boj proti kriminalu, povezanim s požari v Los Angelesu. Skupino sestavljajo zvezne in lokalne agencije za kazenski pregon, vključno z Zveznim preiskovalnim uradom, Uradom za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive ter lokalnimi tožilci. Osredotočila se bo na požige, plenjenje, goljufije, nezakonite dejavnosti z brezpilotnimi letalniki in sorodna kazniva dejanja, je sporočil zvezni tožilec za osrednje okrožje Kalifornije, poroča Guardian.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je naznanil, da je podpisal izvršni ukaz, ki bo omogočil ekipam za čiščenje iz uradov ameriške Agencije za varstvo okolja vstop v soseske, ki jih je opustošil požar v Los Angelesu.