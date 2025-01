Rdeči petelin v mestu angelov še ni ukročen

Požari, ki divjajo na območjih Eaton, Hurst, Kenneth in Palisades, so po zadnjih podatkih zahtevali 16 smrtnih žrtev, 13 oseb pogrešajo, razseljenih je več tisoč ljudi, uničenih na tisoče hiš. Zaradi opozoril o ponovni okrepitvi puščavskega vetra si gasilci obupano prizadevajo omejiti ogenj, ki bi se lahko nevarno približal gosto naseljenim soseskam. Stisko ljudi že izkoriščajo nepridipravi in zaslužkarji.

Natančno število mrtvih ni znano, saj pristojnim službam še ni uspelo priti do vseh prizadetih območij. Največji požar Palisades, ki se je začel širiti proti vzhodu, je uničil okoli 9600 hektarov površin, trenutno nadzorujejo 11 odstotkov požara. Drugi največji požar Eaton na severu mesta okoli Pasadene je uničil 5700 hektarov površin, gasilci so ga v 15 odstotkih spravili pod nadzor. Požar Kenneth, ki je izbruhnil minuli četrtek na meji med okrožjema Los Angeles in Ventura, pa so v 90 odstotkih že omejili. Najmanjši požar trenutno divja na območju Hurst in je v 76 odstotkih omejen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Visoke cene hotelov in najemnin

Zaradi vse več plenjenja so tamkajšnje oblasti uvedle policijsko uro, prav tako so postavili nadzorne točke pred prizadetimi območji. Zaradi požarov razseljeni ljudje medtem prihajajo v hotele in presenečeni ugotavljajo, da so cene nastanitev bistveno višje od oglaševanih. Nekateri stisko ljudi izkoriščajo tudi s podražitvijo nepremičnin. Jason Oppenheim, nepremičninski posrednik iz Los Angelesa, je za britanski BBC poudaril, da najemodajalci s povišanjem najemnin za več kot 10 odstotkov nad cenami, ki so veljale pred katastrofo, kršijo zakon.

Zaradi požarov razseljeni ljudje prihajajo v hotele, kjer pa so se cene nastanitev močno zvišale. FOTO: AFP

»Najemodajalci izkoriščajo situacijo. Na tisoče ljudi je razseljenih, hoteli so prenatrpani. V Kaliforniji veljajo zakoni o zvišanju cen, ki pa jih nekateri ignorirajo. Izkoriščati naravno nesrečo je nezakonito,« je bil ogorčen Oppenheim. Najmanj 20 ljudi so aretirali zaradi plenjenja evakuiranih domov, po besedah šefa tamkajšnje policije sta se dva med njimi predstavljala kot gasilca.

Izdali več opozoril

Zaradi požarov so oblasti izdale številna zdravstvena opozorila. Prebivalcem, ki živijo na območju Pacific Palisades v Los Angelesu, so svetovali, naj ne pijejo vode iz pipe zaradi »morebitnih onesnaževal, ki bi lahko prišla v vodovodni sistem«. Po vsem okrožju svetujejo tudi, naj ne uporabljajo močnih zračnih puhalnikov. Prav tako velja opozorilo prebivalcem na območju od plaže Surfrider do plaže Dockweiler State Beach, ki obsega dobrih 32 kilometrov, naj ne plavajo ali celo deskajo v oceanu, saj s tem ogrožajo svoje zdravje. Tisti, ki so v požaru izgubili stanovanje, poslovne prostore in osebne predmete, medtem že skušajo obnoviti izgubljeno. Na ogroženih delih Los Angelesa sicer primanjkuje osnovnih izdelkov, tudi hrane in ustekleničene vode, predvsem pa sredstev za pranje perila in gumijastih rokavic. Razseljeni prebivalci med številnimi doniranimi izdelki iščejo odeje, obutev, oblačila in toaletni papir.

Prebivalci ogroženih sosesk so stopili skupaj in donirajo osnovne izdelke, od hrane v pločevinkah do toaletnih potrebščin in tudi oblačila. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Medtem se krepijo pozivi tako republikancev kot demokratov novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu, naj obišče Los Angeles. Tudi demokratski guverner Kalifornije Garry Newsom ga je v pismu povabil, naj si ogleda obseg požarov. Trump je sicer Newsomu zaradi ukrepov za varčevanje z vodo očital soodgovornost za požare.