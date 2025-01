Poleg požarov pustošijo še močni vetrovi, umrlo več kot 20 ljudi

Prebivalci Los Angelesa se pripravljajo na dodatno opustošenje, saj vremenske napovedi kažejo, da bi se vetrovi, ki pomagajo razpihovati plamene, lahko znova okrepili, poroča BBC. Županja Los Angelesa Karen Bass je dejala, da potekajo priprave pred napovedanimi, skoraj orkansko močnimi vetrovi. Ti naj bi vrhunec dosegli danes.

V požarih je umrlo najmanj 24 ljudi, 23 pa jih pogrešajo na območjih požarov Eaton in Palisades.

Še vedno po poročanju BBC divjajo trije požari. Največji, požar Palisades je do ponedeljkovega večera zajel več kot 9300 hektarjev in je v štirinajstih odstotkih obvladan.

Požar Eaton, drugi največji v nizu požarov, ki so izbruhnili po mestu prejšnji teden, je zajel več kot 5600 hektarjev in je v 33 odstotkih obvladan, so sporočile oblasti.

Včeraj se je sicer požar Palisades po besedah Jima Hudsona, namestnika načelnika CalFire, širil v manjšem obsegu.

BBC-jev vremenski center pravi, da bi vetrovi Santa Ana, ki pihajo z vzhoda ali severovzhoda, danes lahko dosegli sunke do 112 kilometrov na uro, kar bi lahko še dodatno razplamtelo požare.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo po sredini razvili šibkejši vetrovi, kar bo gasilcem omogočilo nadaljnje obvladovanje požarov. Na evakuiranih območjih ostaja v veljavi policijska ura med 18. popoldne in 6. uro zjutraj po lokalnem času.

FOTO: Valerie Macon/AFP

Aretacije

V ponedeljek so oblasti sporočile, da so aretirali devet ljudi zaradi plenjenja in enega zaradi požiga. Na novinarski konferenci je okrožni tožilec Los Angelesa Nathan Hochman prikazal posnetke nekaterih plenjenj in predstavil najvišje kazni, če bodo obtoženi spoznani za krive.

V nekaterih primerih osumljenim grozi dosmrtna zaporna kazen po kalifornijskem zakonu »treh udarcev«, po katerem se lahko povratnikom po tretji obsodbi izreče kazen od 25 let do dosmrtnega zapora. Osumljenca požiga so aretirali v bližnjem mestu Azusa, približno 32 kilometrov vzhodno od središča Los Angelesa.

Požig ni povezan z nobenim od večjih požarov, domnevno pa so ga zanetili v lokalnem parku. Organi pregona so opozorili tudi na oderuške cene, spletne prevare in letenje z brezpilotnimi letalniki, ki lahko spravljajo v nevarnost letala za gašenje. Povedali so, da bi lahko zaradi številnih tekočih preiskav vložili še več obtožnic. »Ne boste se izvlekli«, je Blake Chow, pomočnik načelnika urada za posebne operacije losangeleške policije, roparjem izrekel v opozorilo.

FOTO: Valerie Macon/AFP

Tožbi proti elektroenergetskemu podjetju

Prav tako sta bili v ponedeljek vloženi dve tožbi proti elektroenergetskemu podjetju Southern California Edison (SCE) s strani lastnikov nepremičnin, ki so v požaru Eaton izgubili domove. Trdili so, da podjetje kljub opozorilom o močnih vetrovih ni izklopilo elektrike.

Predstavnik podjetja je dejal, da SCE še ni prejel tožbe. »Vzrok požara je še vedno v preiskavi,« je dejal predstavnik.

Tožba prebivalcev zaradi vode

Ločeno tožbo proti oddelku za vodo in elektriko Los Angelesa (LADWP) so vložili prebivalci Pacific Palisadesa, ki javno podjetje obtožujejo, da ni zagotovilo dovolj vode za gašenje tamkajšnjega požara. V tožbi trdijo, da bi morali vzdrževati izpraznjen rezervoar.

»Požar Palisades je bil travmatičen dogodek za žrtve, ki so brez lastne krivde v nekaj urah iz lastnikov domov postale brezdomci,« je po poročanju tiskovne agencije Reuters navedeno v tožbi.

V izjavi na svoji spletni strani prejšnji teden je LADWP zapisal, da vodovodni sistem, ki oskrbuje območje Pacific Palisadesa in ves Los Angeles, izpolnjuje vse zvezne in državne požarne predpise za urbani razvoj in stanovanjsko gradnjo.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Želijo si hitre pomoči

Adam Schiff, novoizvoljeni demokratski senator za Kalifornijo, je za BBC povedal, da upa, da bo nova Trumpova administracija hitro ukrepala pri zagotavljanju pomoči ob nesreči. Na vprašanje, ali so gozdni požari postali vse bolj politizirani, pa je Schiff odgovoril: »Nekateri to počnejo že od trenutka, ko so požari izbruhnili. To zdaj ni v pomoč, osredotočimo se le na gašenje teh požarov in zagotavljanje pomoči ljudem, ki jo potrebujejo.«

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump naj bi v prihodnjih dneh obiskal to območje.

Zvezni zakonodajalci se bodo v torek zjutraj sestali, da bi razpravljali o pomoči ob nesreči za to zvezno državo. Predsednik Joe Biden je dejal, da je v Kalifornijo napotil na stotine zveznih uslužbencev ter zračno in kopensko podporo, njegova ekipa pa se bo »hitro odzvala« na vsako prošnjo za dodatno pomoč.

FOTO: Etienne Laurent/AFP