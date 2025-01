Za zgodovinski požar sumijo slabo pogašen novoletni ogenj

Grozljivi požar, ki že teden dni divja v več delih Los Angelesa, je do sinoči zahteval 24 žrtev. Kalifornijska in ameriška javnost zahteva kazen za odgovorne, začenja se tudi iskanje vzrokov. Sinoči so omenjali požar na prvi dan novega leta, ki so ga gasilci menda slabo pogasili in je kasneje znova izbruhnil.

Za zdaj je jasno le, da tudi ljudje, ki jih običajno gledamo le na filmskih ekranih ali rumenih straneh časopisov, izgubljajo vse. A si lahko vsaj nekateri pomagajo drugače od običajnih smrtnikov. Manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen ter pevec John Legend sta se s svojimi štirimi otroki, psom in kuščarjem javila iz hotela. Nista sporočila, iz katerega, zato pa sta se igralec Dennis Quaid in bobnar skupine Mötley Crüe Tommy Lee zatekla v hotel Bel-Air, kjer za predsedniško suito računajo od deset do petdeset tisoč dolarjev na noč. Igralka Demi Moore je skupaj s hčerkama Rumer in Scout ter devetimi psi zatočišče poiskala v hotelu L’Ermitage.

Šerif s psom za odkrivanje trupel. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Igralka Jamie Lee Curtis je v prav tako elitnem hotelu Beverly Hills, a je tudi milijon dolarjev namenila žrtvam požara, ki nimajo kam. Mnogi drugi napovedujejo boj za Los Angeles, ki je doživel že marsikaj, takšne tragedije pa še ne. V prah se je sesulo več kot dvanajst tisoč zgradb, ocenjujejo, da je škode za 50 do 150 milijard dolarjev. Najbolj prizadeto je območje Pacific Palisades, kjer so do tal pogoreli domovi Billyja Crystala in Adama Brodyja, zvezda resničnostnega šova in znana dedinja Paris Hilton je svoj dom izgubila v bližnjem Malibuju. Kot je povedala, je njegovo gorenje opazovala na televiziji.

A je Hiltonova vsaj rešila vso svojo družino s petimi kužki vred, nekateri niso bili tako srečni. Do sinoči so našli 24 žrtev, oblasti pa se bojijo, da jih je še več, skoraj dvesto tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Mediji poročajo tudi o peščici srečnih primerov. Tridesetletni vojaški veteran Jim Cragg je pred begom pred ognjem na streho svoje hiše nastavil običajne cevi za zalivanje trave in stene poškropil s sredstvom proti ognju. To je zadostovalo za rešitev njegove hiše in več sosedovih nižje od njegove. Hišo, ki sta jo zgradila njegova starša, je na podoben način rešil tudi 65-letni John Carr, a je moral za to ostati pokonci ves dan in vso noč. Z vodno cevjo je zatrl vsako približevanje ognja.

Ostanki vozil in stavbe FOTO: David Swanson/AFP

Druge hiše v soseščini so pogorele do tal, kar le še povečuje ostre očitke na račun oblasti. Županja Los Angelesa Karen Bass je med požarom odpotovala v Gano, že prej so v mestu črtali del gasilskega proračuna. Območni vodni zbiralnik brez vode in premajhen pritisk v hidrantih so onemogočali gasilsko delo, demokratskega guvernerja Gavina Newsoma pa politični nasprotniki obtožujejo pomanjkljive skrbi za požarno varnost gozdov z odstranjevanjem podrastja. To se je dogajalo domnevno zaradi zmotnih okoljevarstvenih zahtev, poleg tega so menda vodo s severa Kalifornije namesto na suhi jug odvajali v ocean – za zaščito neke ribice.

Kalifornija je imela v lanskem letu precej dežja, a vode niso zbrali za suhe čase, kritiki pa demokratskim oblastnikom očitajo zaposlovanje po barvi kože in spolu, namesto da bi jih zanimal učinkovit boj proti požarom. Guverner Newsom je k pregledu položaja povabil skorajšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je še posebej ostro obsojal položaj v Kaliforniji. »Nikakor ne morejo pogasiti požarov, kaj je narobe z njimi?« je o kalifornijskih politikih spraševal na svojem družbenem omrežju.

Dom, od katerega ni ostalo veliko. FOTO: David Swanson/AFP

Položaj se še nekaj dni ne bo pomiril, saj vremenoslovci še naprej napovedujejo močne vetrove. Na poti na območja Palisades, Eaton, Kenneth, Hurst, Lidia in Sunset pa so že preiskovalci, ki bodo poskušali odkriti izvor požarov. Jih je povzročil ogenj na prvi dan novega leta, ki so ga gasilci slabo pogasili in je kasneje znova izbruhnil? Sumi so še drugje. V Kennethu so zajeli osumljenca za požig, preiskovalci pa bodo pozorni tudi na električne kable, s katerih so v preteklosti že preskakovale iskre. Pri ameriškem uradu za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive ATF so izkušeni pri preiskavah, ne pričakujejo pa hitrega odkritja vseh vzrokov. Za požar v havajskem Mauiju, ki je avgusta 2023 ubil več kot sto ljudi, so ga odkrili šele oktobra lani: v vetru podrte daljnovode, ki jih distributer ni pravočasno izključil.