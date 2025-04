Bruselj se še pripravlja na protiudarec

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija pri odzivanju na carine, ki jih uvaja Donald Trump, ne hiti. Prvi cilj Bruslja je še vedno, da bi v dvostranskih pogajanjih našli rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo že danes opravil prve pogovore s predstavniki ameriške administracije.

Metodologijo, s katero so v Washingtonu izračunali, da bi morala za EU veljati 20-odstotna carinska stopnja, so v Bruslju ocenili kot neverodostojno in neupravičeno. Videti je, da je Trump kot osnovo za izračun vzel kar presežke v trgovinski menjavi. V bruseljskem uradništvu se sprašujejo, kako bi iz takih izračunov lahko nastala racionalna razprava o carinah.