Kitarist, ki je nekoč igral v funk bendu, bi lahko postal prvi papež iz Afrike

Ogromno katoličanov v Afriki upa, da bo novi papež Peter Turkson iz Gane. Tako je za BBC spregovoril Akwasi Atuah, 46-letni računalniški strokovnjak, ki živi v Salfordu in nestrpno pričakuje konklave. »Ganci so zelo domoljubni ljudje, ponosni na vse dosežke rojakov po svetu. Imamo številno krščansko prebivalstvo, ki bi rado videlo kardinala Turksona za papeža,« je dejal. »Mislim, da bi bila ideja o afriškem papežu navdihujoča za vse katoličane in številne nekatoliške Afričane po svetu.«

Kardinal Turkson je za afriške katoličane simbol upanja in ponosa. Njegova izvolitev bi pomenila priznanje afriškemu kontinentu in pomembni vlogi Afrike v Katoliški cerkvi. Turkson, ki je bil že večkrat omenjen kot možni kandidat za papeža, bi lahko prinesel novo perspektivo in energijo v Cerkev, kar bi bilo še posebej pomembno za afriške vernike, ki se pogosto soočajo z izzivi, kot so revščina in politična nestabilnost.

Navdih afriškega papeža bi segal onkraj meja Katoliške cerkve. Ne samo katoličani, ampak tudi nekatoličani po vsem svetu bi lahko našli navdih v zgodbi o afriškem papežu. Takšna izbira bi lahko povečala občutek enotnosti in solidarnosti med različnimi verskimi skupnostmi. Enako kot je predstavljala izvolitev Baracka Obame za ameriškega predsednika.

Odlično govori več jezikov

Peter Turkson bi lahko postal prvi afriški papež v 1500 letih. Papež Janez Pavel II. ga je leta 2003 imenoval za prvega ganskega kardinala, za potencialnega papeža pa so ga omenjali že ob prejšnjem konklavu, ko so na koncu izbrali Frančiška. Pravijo celo, da je bil Turkson glavni Frančiškov protikandidat, a že leta 2013 je za BBC dejal: »Nisem prepričan, ali si kdo sploh želi postati papež.«

Poleg teološkega dela je Turkson znan po svojem glasbenem talentu, saj odlično igra kitaro, nekoč pa je bil celo član funk skupine. Rodil se je v veliki družini z desetimi otroki. Študiral je v New Yorku in Gani, po posvečenju leta 1975 pa je nadaljeval teološki študij na uglednem Papeškem biblijskem inštitutu v Rimu, kjer je pridobil licenciat in doktorat iz svetopisemskih študij.

Tekoče govori nemško, francosko, italijansko in angleško. Znanje jezikov mu je omogočilo povezovanje z različnimi ljudmi, s čimer je utrdil vpliv v Katoliški cerkvi.

Bo morda zmagal Filipinec?

Malce drugače razmišlja nigerijski duhovnik Solomon Shamee, sicer kaplan nigerijske skupnosti v Manchestru. »Mislim, da se o naslednjem papežu ne bi smeli pogovarjati na podlagi rase in narodnosti. Morali bi le moliti za papeža, ki bi vodil Cerkev tako, kot si želi Jezus.«

Kot kandidata za papeža omenjajo tudi Luisa Antonija Tagleja s Filipinov. Sue Wood, 74-letna upokojenka, ki se je pred 43 leti preselila s Filipinov v Združeno kraljestvo, je za BBC poudarila, da bi bil filipinski papež velika čast za njeno domovino, vendar da bi morali novega papeža izbrati na podlagi sposobnosti, in ne na podlagi starosti ali narodnosti. Kljub temu je prepričana, da njen ljubljenec nima pravih možnosti za zmago, čeprav so mu nadeli naziv 'Frančišek s Filipinov': »Kardinal Tagle mi je všeč, vendar mislim, da je morda še malo premlad.« Tako vsi pričakujejo, da bo novi papež Italijan Pietro Parolin.