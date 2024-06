V Franciji po volitvah – spet volitve

V nadaljevanju preberite:

V Franciji se po porazu Macronovega zavezništva Potrebujemo Evropo (Besoin d'Europe) in triumfu skrajno desnega Nacionalnega zbora pripravljajo na nove volitve. Macron jih je po razpustitvi narodne skupščine razpisal za 30. junij, drugi krog pa za 7. julij. Medtem ko je skrajna desnica pripravljena prevzeti oblast, nasprotni pol poziva k mobilizaciji in poenotenju.

Prvič, odkar sodeluje na evropskih volitvah, je Nacionalnemu zboru, stranki dedinji Nacionalne fronte Jean-Marieja Le Pena, uspelo doseči tako visok rezultat. Z 31,4 odstotka glasov jim je pripadlo trideset sedežev v evropskem parlamentu, kjer so del Identitete in demokracije. Vodja liste in predsednik stranke Jordan Bardella, ki se je prvi odzval na zmago, je ob tem med drugim naznanil, da se začenja prvi dan ere po Macronu, ter predsednika pozval k razpisu predčasnih volitev.