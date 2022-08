Makarske smeti razjezile hrvaškega župana in Sarajevo

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je župan Makarske Zoran Paunović potožil, da mestne komunalne službe ne zmorejo počistiti toliko smeti, kot jih na mestnih plažah in okoli njih za seboj puščajo enodnevni gostje iz sosednje Bosne in Hercegovine. Nastal je škandal in dodal še en kamenček v mozaik spora med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Odnosi med sosedama so napeti, pred časom je zagrebški mufti Aziz Hasanović dejal, da so »še slabši kot v času domovinske vojne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja«.