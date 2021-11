Makedonski premier Zaev si je premislil glede odstopa

Makedonski premier Zoran Zaev je tik pred glasovanjem o nezaupnici njegovi vladi umaknil odstopno izjavo oziroma jo »odložil na kasnejši čas«, dokler se položaj v državi ne normalizira. Tako so se v torek zvečer odločili glavni organi njegove socialdemokratske stranke (SDSM). Zaev je odstop s položaja predsednika vlade in stranke SDSM napovedal pred desetimi dnevi, ko so socialdemokrati na lokalnih volitvah doživeli hude izgube.

A v torek je vodstvo stranke premlevalo položaj in se odločilo, da Zaev stopi korak nazaj in za zdaj odstopno izjavo umakne, je v torek zvečer sporočil predsednik glavnega odbora SDSM Pero Kostadinov.

»Glede na politični razvoj v državi in na obdobje, v katerem je Severna Makedonija zdaj, ključno obdobje za procese, ki bodo morali slediti, smo se soglasno odločili in priporočili vodji SDSM in premieru Zoranu Zaevu, da odloži svoj odstop na kasnejši čas, dokler se procesi v državi ne normalizirajo,« je povedal Kostadinov.

Izrazil je tudi pričakovanje stranke, da bo sedanja vladna koalicija nadaljevala začeto delo. Tudi druge člane stranke, ki so odstopili, je pozval, naj to odločitev še enkrat premislijo, še poroča Mia.

Desna opozicijska stranka VMRO-DPMNE je sicer zahtevala glasovanje o nezaupnici vladi Zaeva, kar se bo zgodilo v četrtek. Vladna koalicija ima na papirju 62 od skupno 120 poslancev v sobranju. Vodja VMRO-DPMNE Hristijan Micoski upa, da se je razmerje v parlamentu zdaj spremenilo. Prejšnji petek je Micoski sporočil, da sta se jim pridružili manjša albanska stranka in Levica ter da imajo zdaj v sobranju oni večino 61 poslancev.