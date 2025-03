Cene hrane so se zaradi ponovne izraelske blokade v desetih dneh potrojile

V nadaljevanju preberite:

Deset dni potem, ko bi na območju Gaze moralo v veljavo stopiti druga faza dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, si je zaradi občasnih izraelskih letalskih napadov in obstreljevanja ter ponovno popolne blokade humanitarne pomoči in ostalega blaga ter izključitve elektrike na celotnem območju palestinske enklave skoraj nemogoče predstavljati, da bi se že tako prekinjena prekinitev ognja lahko pretvorila v trajno premirje.

Izraelske oblasti so dogovor o prekinitvi ognja z omejenimi napadi vzdolž celotne Gaze in omejevanjem dostopa humanitarne pomoči ter preprečevanjem odhoda ranjenih in bolnih Palestincev na zdravljenje v sosednji Egipt serijsko kršile že času trajanja prve faze.