Dve leti skrivaj snemali Kitajca, ki niti ne ve, da je postal spletna senzacija

Kitajska javnost je nedavno pretresena zaradi primera 62-letnega moškega z intelektualnimi težavami, ki so ga prebivalci vasi Cangzhou na severu Kitajske kar dve leti neprekinjeno snemali brez njegove vednosti in posnetke objavljali na spletu. Njegovo življenje je tako nenadoma postalo viralna senzacija, sam pa o tem ni imel pojma.

Zgodba se je začela leta 2022, ko je domačin, poznan kot Erfeng, objavil posnetek, na katerem Feng Dianwu (znan tudi pod nadimkom Brat Min) ponoči nabira zelje. Video je čez noč postal senzacija in nabral je več kot milijon všečkov, kar je Fengu prineslo neželeno slavo zaradi nenavadnega vedenja in nenavadnega načina življenja. Feng živi sam, odkar sta mu umrla oba starša, preživlja pa se s pobiranjem odpadkov in skromno državno subvencijo, ki mu jo pogosto ukradejo lokalni prestopniki.

Po prvem uspehu posnetka so vaščani začeli Fengovo življenje redno spremljati in objavljati posnetke njegovih vsakodnevnih dejavnosti – od hranjenja kokoši, kuhanja v razmetani kuhinji, obiskov trgovin do njegovih povsem običajnih vsakodnevnih opravil. Feng, ki je zaradi poškodbe glasilk in možganov v mladosti kognitivno prizadet, se počasneje odziva in pogosto težko razume dogajanje okrog sebe. Skupno so posnetki o njegovem življenju na kitajskih družbenih omrežjih dosegli več kot 700 milijonov ogledov, piše kitajski portal South China Morning Post.

Njegovo priljubljenost so mnogi začeli izkoriščati. Vaščani, predvsem Erfeng, so s pomočjo posnetkov Fengovega življenja dobro zaslužili – natančna vsota ni bila nikoli javno razkrita. Del teh sredstev naj bi sicer vložili v izboljšanje življenjskih pogojev Fenga, a to ni zmanjšalo kritik javnosti, ki opozarjajo na sporne vidike takega početja.

Z vidika etike in osebne integritete je primer zelo problematičen. Kitajski spletni uporabniki in mediji opozarjajo, da Feng sploh ni vedel, da ga snemajo, kar predstavlja grobo kršitev njegove zasebnosti. Številni komentatorji so zgroženi opozorili na dejstvo, da Feng, ki nima niti dostopa do družbenih omrežij, ni imel nikakršne možnosti soglašati ali zavrniti snemanja. Kot je opozoril eden izmed uporabnikov: »Feng niti ne ve, da je slaven. Kako lahko to upravičimo?«, piše britanski Metro.

Mnogi so njegovo življenje primerjali s filmom Trumanov šov, v katerem glavni junak, ki ga igra Jim Carrey, nevede preživi svoje celotno življenje pred kamerami kot del globalnega resničnostnega šova. Tako kot Truman tudi Feng nikoli ni bil seznanjen s tem, da njegovo življenje opazuje množica ljudi po vsem svetu.

Odzivi kitajskih pravnikov in varuhov človekovih pravic so prav tako kritični. Izpostavljajo, da so lokalne oblasti odpovedale pri nadzoru nad spoštovanjem človekovih pravic, še posebej pri osebah, ki niso sposobne same zaščititi svojih pravic. »Oblasti bi morale razmisliti, ali niso zanemarile svoje odgovornosti in dovolile grobo kršitev zasebnosti ter dostojanstva posameznika,« opozarja pravni strokovnjak za kitajski portal South China Morning Post.

Zaradi vse večje kritike so glavni profili, ki so prenašali Fengovo življenje, sedaj nedostopni. Marca 2025 so kitajski mediji poročali, da naj bi Fenga odpeljali sorodniki, vendar informacija še ni uradno potrjena.