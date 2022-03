Mati ukrajinskega dečka, ki je pobegnil sam: To je bilo dejanje iz obupa

Ekipa Reutersa je pred dnevi posnela 11-letnega Ukrajinca, ki sam prečka ukrajinsko-slovaško mejo. Deček je med hojo jokal in v rokah držal plastično vrečko z osebnimi stvarmi. S seboj je imel še potni list, na roki pa je imel zapisano telefonsko številko sorodnikov iz Bratislave.

Deček je imel na roki zapisano telefonsko številko sorodnikov iz Bratislave. FOTO: Slovaško notranje ninistrstvo

Za dečka so poskrbeli slovaški mejni policisti, ki so ga že označili za junaka. The Guardian medtem poroča, da so oblasti izsledile sorodnike v slovaški prestolnici, kamor je deček že prispel.

Dejanje iz obupa

Enajstletnik je na vlak sedel pri kraju Zaporožje, v bližini jedrske elektrarne, ki so jo prejšnji teden napadle ruske sile. Kot še piše Guardian, je deček proti slovaški meji krenil na voljo njegove matere Julie Pisecke, ki ga je v tujino brez spremstva poslala iz obupa.

Deček je prepotoval 1100 kilometrov, Pisecka pa je na jugovzhodu Ukrajine ostala, ker tam skrbi za svojo invalidno mater. Pisecka se je v videosporočilu že zahvalila vsem, ki so pomagali njenemu sinu: »Zelo sem hvaležna, da so rešili življenje mojemu sinu. V vaši mali državi živijo ljudje z velikim srcem,« je povedala.