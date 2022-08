Med vse bolj ekstremnima ognjem in vodo

V nadaljevanju preberite:

Kdo bi vedel, kdaj je, če se izrazimo alarmantno, apokalipsa res že apokalipsa? Za vse, ki se v letošnjem vročem in sušnem poletju spopadajo z uničujočimi požari, so njeni jezdeci že prihrumeli mimo, vsem drugim pa je prav tako lahko jasno, da se podnebje korenito spreminja in da je treba, če se navežemo na znani film, vse bolj gledati gor, kaj se dogaja na nebu. V Franciji so zaradi dolgotrajne suše požari malone stalnica že vse poletje, v torek pozno popoldne pa se je nad Parizom, denimo, utrgal oblak in je ponekod v eni uri padlo tudi do 49 milimetrov dežja. Mediji so kazali slike potopa.