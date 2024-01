Mednarodno kazensko sodišče preiskuje smrti novinarjev v Gazi

Mednarodno kazensko sodišče je v torek potrdilo, da preiskuje morebitne zločine proti novinarjem od začetka vojne med Izraelom in islamističnim gibanjem Hamas v Gazi, kjer je bilo ubitih že več deset novinarjev. Pritožbo na sodišče je novembra lani vložila organizacija Novinarji brez meja (RSF), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

RSF je novembra sporočil, da so vložili pritožbo na sodišče, ker gre pri mrtvih novinarjih v Gazi za vojne zločine.

V pisarni tožilca Karima Kana so zagotovili RSF, da bodo v okviru preiskave dogajanja na palestinskih območjih preučili tudi zločine proti novinarjem.

Od začetka vojne pred več kot tremi meseci je bilo ubitih najmanj 79 novinarjev in zaposlenih v medijih, med njimi so večinoma Palestinci, je razvidno iz podatkov Odbora za zaščito novinarjev.

Od začetka vojne pred več kot tremi meseci je bilo ubitih najmanj 79 novinarjev in zaposlenih v medijih. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Katarska televizija Al Jazeera je ravno v nedeljo sporočila, da sta bila v izraelskem raketnem napadu na avtomobil v Gazi ubita dva njihova novinarja. Televizija trdi, da je bil napad izveden ciljno.

Izraelska vojska je v odgovor sporočila, da so zadeli »terorista, ki je upravljal zračno plovilo, ki je predstavljalo grožnjo« in da so se zavedali, da sta bila med napadom v istem vozilu še dva druga osumljenca.

Po zadnjem napadu so tudi iz Združenih narodov sporočili, da so zaskrbljeni zaradi visokega števila mrtvih med novinarji in zaposlenimi v medijih v Gazi.