Mélenchon, problem na drugi strani medalje

Ko je Francija v nedeljo zvečer presenečena odkrila, da je za zdaj minila nevarnost skrajno desne vladavine družine Le Pen, ki se je bližala kot plaz, je v isti sapi ugotovila, da nevarnosti in zapleti niso minili. Izidi so pokazali, da v parlamentu nihče nima absolutne, prav tako ne prevladujoče večine.

Namesto Marine Le Pen in njenega nacionalnega zbora se je kot največji in najudarnejši na vrhu zmagovite koalicije, Nove ljudske fronte, pojavil Jean-Luc Mélenchon. Njegova levičarska Nepokorna Francija je najmočnejša stranka nove skupščine, Mélenchonu kot morebitnemu premieru pa nasprotujejo tudi socialisti in zeleni v Novi ljudski fronti.