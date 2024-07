Metsola vnovič izvoljena za predsednico evropskega parlamenta

Evropski poslanci so danes na tajnem glasovanju vnovič izvolili Roberto Metsola (EPP) za predsednico evropskega parlamenta. Za njeno izvolitev je glasovalo 562 poslancev. Na čelo Evropskega parlamenta je bila izvoljena za prvo polovico petletnega mandata, njena edina protikandidatka Irene Montero (Levica) je prejela 61 glasov.

Izvolitev 45-letne malteške političarke iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) v prvem krogu tajnega glasovanja so evropski poslanci v dvorani v Strasbourgu pospremili z bučnim aplavzom, Metsola pa se jim je zahvalila za zaupanje.

V 720-članskem evropskem parlamentu je glas oddalo 699 poslancev, veljavnih je bilo 623 glasovnic. Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina veljavnih oddanih glasov.

Izzivi, ki so pred EU, bodo zahtevali močne voditelje, je pred izvolitvijo danes evropskim poslancem dejala Metsola in se zavzela za močan parlament v močni EU.

Parlament mora okrepiti in racionalizirati svoje delovanje in postati politična sila, je dejala. Napovedala je, da bo sodelovala z vsemi, da bo parlament lahko kos izzivom, ki ga čakajo. Še naprej bo delala za to, da bo združevala ljudi, je dejala ter se zavzela za zmanjšanje birokracije in preprečevanje zlorab ter za spodbujanje razprave in spoštovanja.

Izpostavila je zavzemanje za evropske vrednote in pravno državo. Evropski parlament mora po njenem ostati močan zagovornik Ukrajine, pri iskanju trajnega miru na Bližnjem vzhodu je treba krepiti glas človeštva, je med drugim poudarila.