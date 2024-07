Matjaž Nemec neuspešen pri kandidaturi

Evropskemu poslancu Matjažu Nemcu ni uspelo v boju za eno od petih kandidatskih mest socialistov in demokratov (S & D) za podpredsednika evropskega parlamenta.

Med osmimi kandidati je bil po neuradnih informacijah na sedmem mestu z 29 glasovi. Največ glasov, in sicer 99, je dobila nemška socialdemokratka Katarina Barley. Drugi štirje kandidati skupine so Romun Victor Negrescu, Španec Javi López, Danka Christel Schaldemose in Italijanka Pina Piecerino.

Po neuradnih informacijah je takšen razplet glasovanja posledica sporazuma med večjimi nacionalnimi delegacijami v skupini S & D. Nemec je edini slovenski poslanec v tej politični skupini v novoizvoljenem evropskem parlamentu.

Volitve prihodnji teden

Evropski parlament bo novo predsednico (še en mandat bo predvidoma dobila Maltežanka Roberta Metsola iz EPP) in 14 podpredsednikov volil na prvem zasedanju v Strasbourgu prihodnji teden.

V zadnjih tednih sta bili slovenski poslanski Romana Tomc (SDS) in Irena Joveva (Svoboda) izvoljeni za podpredsednici v svojih političnih skupinah, desnosredinskem EPP in liberalnem Renewu.