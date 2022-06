Ministrica za soočenje stališč glede pozicioniranja države do vojne v Ukrajini

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je po srečanju z vodjo luksemburške diplomacije Jeanom Asselbornom v Ljubljani napovedala soočenje različnih pogledov glede pozicioniranja države do vojne v Ukrajini, in sicer v okviru strateškega sveta, ki ga nameravajo vzpostaviti na ministrstvu za zunanje zadeve.

O sestavi sveta ministrica še ni želela govoriti, ravno tako se ni želela opredeliti do tega, katero od odprtih pisem na temo vojne, ki sta zaokrožili v zadnjih dneh, ji je bližje. Pod prvo, ki zagovarja alternativne pristope in pogajanja z Rusijo, so se podpisali levo usmerjeni akademiki in politiki; pod drugim, ki poudarja pomen podpiranja ukrajinskega odpora z vsemi sredstvi, pa najdemo imena liberalno in desno usmerjenih intelektualcev ter politikov.

Izzivi kličejo po javni razpravi

»Dve javni pismi očitno kažeta, da nas vojna v Ukrajini vse zelo skrbi in da si čim prej želimo njenega končanja,« je Fajonova poudarila med novinarsko konferenco z luksemburškim kolegom. Ker si želi odprte razprave z aktivno civilno družbo, se je ministrica odločila, da že v naslednjih dneh oblikuje strateški svet v okviru zunanjega ministrstva, ki ga bo vodila sama in na katerem bo mogoče soočiti vsebino obeh pisem.

»Predvsem si želim, da se pogovarjamo,« je poudarila ministrica. »Vsi ti izzivi, ki so pred nami, vsa nepredstavljiva situacija in dejstvo, da ne vemo, kdaj se bo vojna končala, kličejo po javni razpravi, ne samo s civilno družbo, ampak tudi med vsemi institucijami in v parlamentu, kot je že napovedal tudi predsednik vlade.«

Tanja Fajon je ponovila, da je treba vojno v Ukrajini čim prej končati. »Zelo jasna je naša obsodba ruske agresije na Ukrajino in vsa naša prizadevanja gredo v smeri, da se vojna čim prej konča. Ko se razmere umirijo, se lahko začnejo tudi pogajanja.« V tej smeri gredo po ministričinih besedah tudi diplomatska prizadevanja znotraj EU, gredo v tej smeri.

Vodja slovenske diplomacije je med novinarsko konferenco tudi potrdila, da se je z današnjim dnem v Kijev vrnil slovenski veleposlanik Tomaž Mencin.