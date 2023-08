Mirovni proces v Ukrajini je za izkušenega pogajalca še daleč od realnosti

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna bo Savdska Arabija gostila pogovore o tem, kako končati vojno v Ukrajini. Po vsem sodeč bodo ta osnova za še eno v vrsti mirovnih pobud, ki so zakrožile od februarja lani. Kako težko je sprte strani usmeriti na pot miru, se močno zaveda Jan Egeland, norveški diplomat, ki je sodeloval pri nekaterih ključnih mirovnih procesih v zadnjih desetletjih, med drugim tistem med Izraelom in Palestinci, ki se je v začetku devetdesetih končal s sklenitvijo sporazuma iz Osla. Egeland je že vrsto let generalni sekretar Norveškega sveta za begunce (NRC), humanitarne organizacije, ki pomaga žrtvam številnih konfliktov. Vojna v Ukrajini je po njegovih besedah bolj mednarodna od vseh drugih, kar je razvidno tudi iz njenih posledic za milijone ljudi po vsem svetu.