Misterij, poimenovan MH370

Malo pred tragedijo so namreč revizorji Malaysian Airlines ugotovili, da omenjena letalska družba ni upoštevala svojih predpisov o sistemih, s katerimi se podatki o vitalnih funkcijah letal avtomatično prenesejo vodstvu v Kuala Lumpurju, in da bi morali MH370 po zakonu ustaviti še pred poletom, in to prav zaradi tega, ker ni imel sistema za trasiranje. Pozneje se je pokazalo, da je bil takratni minister za promet seznanjen z rezultati revizije, a jih ni upošteval. Morda prav zaradi pomanjkljivosti sistema v letalu ni bilo mogoče dokazati, zakaj se je pilot odločil za oster obrat proti Indijskemu oceanu in kaj se je dogajalo v pilotski kabini. Je zmanjkalo kisika in je Šah z zadnjo kretnjo, preden je izgubil zavest, poskusil usmeriti letalo proti najbližjemu letališču? O tem se ugiba, vendar tega ni mogoče zagotovo vedeti.