Mladi nimajo več razlogov za selitev z vzhoda na zahod

Nemčija danes praznuje dan enotnosti. Zaradi ne najboljšega vzdušja v državi, tako zaradi ekonomske krize kot še posebej zaradi dobrih rezultatov skrajno desne Alternative za Nemčijo na nedavnih volitvah na vzhodu države, številni politiki skušajo pozornost preusmeriti na dosežke in tisto, kar vzhod in zahod povezuje. Še posebej dejstvo, da so se ekonomske razmere na vzhodu izboljšale tako, da je danes težava v pomanjkanju kadra in ne v pomanjkanju delovnih mest.