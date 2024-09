Delavski razred se pomika v desno

V nadaljevanju preberite:

Nemški politični sistem je sredi precejšnjih pretresov. Težko je natančno oceniti, kdaj se je vse začelo, a bržčas se ne bi močno zmotili, če bi zapisali, da je k temu pripomogla kontroverzna reforma trga dela Agenda 2000, ki je socialno demokracijo odtujila od delavstva. Od takrat lahko v Nemčiji opažamo tavanje delavskega razreda med strankami, od krščanskodemokratske CDU do Zelenih, skrajno leve Levice in nazadnje v veliki meri do skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) ter populistične Zveze Sahre Wagenknecht (BSW).