Množica nevidnih žrtev covida-19

Uradno število preminulih za covidom-19 marsikje ne razkriva resničnih razsežnosti svetovne zdravstvene krize. Odstopanje od dolgoletnega povprečja smrti je že dlje časa nakazovalo, da je razkorak med dejanskimi in registriranimi podatki o žrtvah zlasti izrazit v Peruju. Natančnejša slika o pandemični situaciji v državi je bila prikazana v poročilu posebne tehnične skupine, iz katerega je razvidno, da je virus v tem delu Južne Amerike zahteval enega od najvišjih davkov.Revizija, v kateri so sodelovali lokalni in mednarodni zdravstveni strokovnjaki, je pokazala, da je do 22. maja v 32-milijonski državi umrlo 180.764 ljudi, okuženih z virusom sars-cov-2, kar je skoraj trikrat več od uradnih statističnih podatkov, ki so se v nedeljo ustavili pri 69.342 smrtih. Po nepopolnem štetju je imel Peru 14. najvišjo stopnjo smrtnosti zaradi covida-19 na svetu, podrobnejša analiza pa je andsko državo s 5484 žrtvami na milijon prebivalcev postavila na prvo mesto, krepko pred Madžarsko (3077), Bosno in Hercegovino (2836) ter Češko (2808), so pokazali podatki spletišča Worldometer.»Zaradi opravljenega dela ekipe bomo imeli natančnejše številke, ki nam bodo koristile pri spremljanju pandemije in sprejemanju ustreznih ukrepov,« je v ponedeljek ob predstavitvi izsledkov povedala predsednica vlade Violeta Bermúdez. Po spremenjenih kriterijih so med smrtnimi primeri zaradi covida-19 tudi domnevno okuženi posamezniki, ki so bili v stiku s covidnim bolnikom, prav tako preminuli s sumom na koronavirusno bolezen 19 z značilno klinično sliko, je posodobljene smernice povzel AFP.Perujske oblasti imajo težave z omejitvijo virusa, odkar se je središče pandemije lani iz Evrope preselilo v Južno Ameriko. Uradno so potrdili 1,9 milijona primerov covida-19. Najhuje je bilo aprila letos, ko je, kot so zapisali v nevladni organizaciji Zdravniki brez meja, v bolnišnicah primanjkovalo kisika, k naraščanju primerov okužbe je prispevala tudi bolj nalezljiva različica P.1. Od takrat so se razmere nekoliko umirile; v ponedeljek je bilo hospitaliziranih 12.000 ljudi, na vrhuncu drugega vala, ki traja od decembra, je bilo zasedenih 15.457 bolnišničnih postelj. Imunizacija še naprej poteka počasi. Najmanj en odmerek cepiva je dobilo 4,6 odstotka, precepljenih je 3,5 odstotka Perujcev.