Državljani zahtevajo odhod predsednika

Na tisoče ljudi po Južni Koreji je prebedelo noč ob svečah s transparenti v rokah in zahtevo, naj predsednik Jun Sok Jol nemudoma odstopi. To so najbolj množične demonstracije v tej državi od leta 2016, ko so šli Južni Korejci na ulice z zahtevo po odpoklicu takratne predsednice Park Gen Hje.

Nacionalna skupščina, južnokorejski enodomni parlament, je decembra 2016 izglasovala njen odpoklic, hkrati pa zahtevala, naj proti njej vložijo ustavno obtožbo zaradi korupcije in zlorabe oblasti. Aprila 2018 je bila Park Gen Hje obsojena na 24-letno zaporno kazen (pozneje so kazen spremenili na 25 let zapora), a jo je nato njen naslednik Mun Dže In ob koncu leta 2021 pomilostil in Park Gen Hje se je v začetku naslednjega leta vrnila domov.

Tudi Jun Sok Jol je tako kot Park Gen Hje, katere oče Park Čung Hi je Južni Koreji vladal od leta 1962 do 1979, igral na karto nostalgije po trdi roki, ki občasno zajame Južne Korejce, utrujene zaradi nerešenih družbenih in gospodarskih težav. Vendar se je v obeh primerih pokazalo, da je v tem stoletju ta karta napačna, saj si ljudje ne želijo vrnitve v preteklost.