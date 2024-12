Predsednik korejske vlade pozval k odstavitvi predsednika države

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol je v torek z razglasitvijo vojnega stanja začasno ukinil civilno pravo. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov poskušalo zavarovati stavbo.

Preobrat se je zgodil, ko so se poslanci prebili v parlament mimo vojakov, pri čemer so jim pomagali uslužbenci parlamenta tudi z gasilnimi aparati, in uspelo jim je izglasovati preklic vojnega stanja, medtem ko je pred parlamentom protestiralo več tisoč ljudi. Predsednika zdaj hočejo odstaviti.

Predsednikova odstavitev je po besedah premiera in vodje Stranke moči ljudstva (PPP) Han Dong Huna nujna, saj Jun, ki sicer tudi pripada tej stranki, ni priznal zgrešenosti svoje odločitve in ni ukrepal proti pripadnikom vojske, ki so nezakonito posredovali po razglasitvi vojnega stanja.

Opozoril je tudi, da obstaja velika nevarnost, da bo Jun znova želel storiti, kar je že pred dnevi. Poudaril je tudi, da obstajajo »verodostojni dokazi«, ki kažejo na to, da je predsednik države želel aretirati več političnih nasprotnikov.

Verodostojni dokazi kažejo, da je v torek Jun ukazal tudi aretacijo več politikov. FOTO: STR/AFP

Tudi opozicijski poslanec Džo Seung Lae je navedel, da posnetki varnostnih kamer kažejo, da so vojaki poskušali aretirati vodjo opozicije Li Dže Mjunga, predsednika parlamenta Vu Von Šika in predsednikovega strankarskega kolega, vodjo stranke PPP.

V okviru preiskave suma vstaje je medtem poveljnik posebnih enot povedal, da mu je obrambni minister ukazal, naj po razglasitvi poslance spravijo iz parlamenta. Za preiskavo suma vstaje, ki jo je zahtevala opozicija, so ustanovili posebno 120-člansko skupino preiskovalcev, je za AFP povedala južnokorejska policija.

Obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da je suspendiralo tri višje poveljnike, ki so sodelovali v operaciji ob razglasitvi vojnega stanja in napotitvi vojakov v parlament.

Opozicija je sicer že vložila predlog za odstavitev Juna, o katerem bodo glasovali v soboto. Doslej ni bilo jasno, ali bo imel predlog zadostno podporo, ker je vodja PPP sprva napovedal, da bo stranka glasovala proti predlogu, zdaj pa je očitno spremenil stališče. Za sprejetje je sicer potrebna dvetretjinska večina.

Razglasitviji izrednega stanja so sledili številni protesti. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Opozicija ima v 300-članskem parlamentu 192 sedežev, PPP pa 108. Njegovo morebitno odstavitev bo nato moralo potrditi še ustavno sodišče.

Za soboto sta v Seulu pred glasovanjem o odstavitvi predsednika napovedana množično protestno zborovanje in pohod, na katerem policija pričakuje več deset tisoč ljudi, organizatorji zborovanja pa jih napovedujejo približno 200.000, poroča AFP.