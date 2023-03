Močan, a razklan vijolični val

Osmi marec je opomnik, da je do resnične enakopravnosti med spoloma še daleč in da izborjenih pravic ne smemo imeti za samoumevne. V ta namen se je ob mednarodnem dnevu žena drevi v Madridu in drugod po Španiji na deset tisoče ljudi vseh generacij udeležilo manifestacij, ki se letos niso mogle izogniti razkolu, s katerim se v zadnjem času spoprijemata feministično gibanje in delno tudi vladajoča koalicija.

Razpoke so posledice različnih pogledov na odpravo prostitucije in predvsem na nedavno sprejet zakon o transspolnih osebah. Namesto enega sta v več španskih mestih, tudi prestolnici, hkrati potekala dva shoda.

FOTO: Thomas Coex/Afp

V Madridu je osrednja manifestacija, v kateri so kolektivi, ki podpirajo zakon o transspolnih osebah, krenili z osrednje železniške postaje Atocha do trga Plaza de España. »S tem shodom ne bomo odpravili mačizma, lahko pa pokažemo, da nas je veliko in da se bomo še naprej borile za svoje pravice,« je pred palačo Cibeles za Delo dejala Madridčanka Andrea. »Naše sporočilo je jasno in življenjsko: hočemo enakopravnost in spoštovanje. Nismo nikakršna vaba,« pa je bila jasna Pilar.