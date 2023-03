Slovenska veleposlanica poobjavila tvit proti splavu

V nadaljevanju preberite:

Slovenska veleposlanica v Atenah Tamara Weingerl Požar je na svojem profilu na twitterju pred kratkim poobjavila zapis ameriške organizacije Let Them Live, ki ženskam zagotavlja finančno pomoč, »da namesto splava izberejo življenje«. Veleposlanica je preposlani tvit, ki se v prevodu glasi »Nosečnost je naravna funkcija ženskega telesa. To ni bolezen. Zato splav ni zdravilo« že izbrisala, vendar se pri tem postavlja vprašanje, koliko svobode naj imajo diplomati pri izražanju lastnih stališč na družbenih omrežjih.

Zapis ameriške organizacije je mogoče razumeti kot pritisk na nosečnice, ki razmišljajo o splavu, njihova poobjava na twitterju slovenske veleposlanice pa bi lahko predstavljala težavo tudi z vidika feministične zunanje politike, ki jo v mandatu ministrice Tanja Fajon podpira Slovenija.