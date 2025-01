Močan potres stresel jug Tajvana

Južni del Tajvana je davi stresel potres magnitude 6,4, v katerem je bilo poškodovanih več deset ljudi. O gmotni škodi poročajo iz mesta Tainan, kjer se je zrušilo več enonadstropnih hiš, so sporočili lokalni gasilci. Tla so se močno zatresla tudi v Tajpeju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih tajvanske uprave za vreme se je potres z magnitudo 6,4 zgodil kmalu po polnoči v južnem okrožju Chiayi na globini 9,7 kilometra. Po potresu je bilo več kot 50 popotresnih sunkov, poroča španska tiskovna agencije Efe.

Južni del Tajvana je davi stresel potres magnitude 6,4. FOTO: AFP

V potresu je bilo po podatkih ministrstva za zdravje poškodovanih 27 ljudi. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Po podatkih ameriškega geološkega inštituta je imel potres magnitudo 6,0, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najhuje je prizadelo mesto Tainan. Gasilci so sporočili, da so se zrušile strehe na več stavbah, ceste pa so zablokirali plazovi in padajoče kamenje. Iz porušenih stavb so med drugim rešili več ljudi, ki so ostali ujeti v ruševinah, med njimi otroka.

Podjetje za proizvodnjo čipov TSMC je evakuiralo zaposlene iz več tovarn v osrednjem in južnem delu Tajvana. O škodi na objektih podjetje še ni poročalo.

Tudi prebivalci Tajpeja so na svoje mobilne telefone prejeli opozorilo, naj ostanejo mirni in poiščejo zavetje.

Aprila lani potres z magnitudo 7,4

Tajvan je 3. aprila lani prizadel potres z magnitudo 7,4, ki je bil najmočnejši potres na otoku v zadnjih 25 letih in v katerem je umrlo najmanj 17 ljudi, več kot 1100 jih je bilo ranjenih.

Tajvan leži na stičišču filipinske in evrazijske plošče, zato so potresi tam pogosti.