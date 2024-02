Moški so bolj nagnjeni k avtoritarnim idejam

V nadaljevanju preberite:

Nemški sociolog Wilhelm Heitmeyer opozarja, da smo pri razumevanju Alternative za Nemčijo še vedno naivni. Kot pravi, ne gre za klasično populistično stranko, ampak za stranko avtoritarnega nacionalnega radikalizma, ki ima precej bolj zlovešče namere, kot bi jih imela klasična desno populistična stranka. V pogovoru za Delo je nanizal dolgoročne in kratkoročne dejavnike, ki so pripeljali do vzpona AfD, pa tudi pojasnil, zakaj je stranka privlačna predvsem za moške.