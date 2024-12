Muhammad, letos prvič najbolj priljubljeno otroško ime v Veliki Britaniji

Muhammad je prvič postal najbolj priljubljeno otroško ime v Veliki Britaniji za dečke, so razkrili najnovejši podatki Urada za državno statistiko (ONS), piše Guardian.

Ime je bilo med deseterico najboljših imen za fantke že zadnjih osem let, od 2016, zdaj pa je prehitelo prejšnjega favorita Noaha. Oliver je bil na lestvici leta 2023 tretji.

Pri punčkah je že osmo leto zapored najbolj priljubljeno ime Olivia, Amelia in Isla pa na drugem in tretjem mestu.

ONS vsako leto analizira najnovejše podatke o imenih otrok in razkrije najbolj priljubljena – in tudi nepriljubljena – imena v Združenem kraljestvu. Razvrstitev je bila ustvarjena z uporabo natančnega črkovanja imen, navedenih ob registraciji rojstva, kar pomeni, da so se podobna imena z različnimi črkovanji štela ločeno, metodologijo še pojasnjujejo pri Uradu.

Arabsko ime s tremi različicami črkovanja

Tri različice črkovanja arabskega imena Muhammad so se v preteklih letih uvrstile na seznam sto najbolj priljubljenih imen za dojenčke v Angliji in Walesu, toda to je prvič, da se je samo enemu črkovanju imena uspelo uvrstiti na vrh seznama.

Leta 2023 je bilo v Angliji in Walesu rojenih 4661 Muhammadov, medtem ko je bil z imenom Mohammed poimenovan 1601 novorojenček, z različico Mohammad pa 835 fantkov.

Podatki kažejo, da je bil Muhammad najbolj priljubljeno deško ime v štirih od devetih regij v Angliji in 63. najbolj priljubljeno v Walesu. Medtem je bilo Olivia najbolj priljubljeno dekliško ime v petih od devetih regij v Angliji in najbolj priljubljeno v Walesu. Od leta 2006 je vsako leto med najboljšimi tremi imeni za deklice.

Vpliv popa, kraljeve družine in letnih časov

Greg Ceely iz ONS je dejal, da pop kultura še naprej vpliva na izbiro imen, s povečanjem imen glasbenih izvajalcev, kot so Billie, Lana, Miley in Rihanna za dekleta ter Kendrick in Elton za dečke. Poletna filmska uspešnica Barbie z Margot Robbie v glavni vlogi je bila prav tako vplivna, saj je ime Margot imelo 215 več punčk kot leta 2022, kar pomeni, da se je ime uvrstilo na 44. mesto med 100 najbolj priljubljenimi imeni za punčke.

V 2023 je bilo v Združenem kraljestvu rojenih 3494 fantkov po imenu George

Medtem ko se zdi, da pop kultura vpliva na starše, ima kraljeva družina ravno nasprotni učinek, saj je leta 2023 priljubljenost kraljevih imen upadla. George se je uvrstil na četrto mesto s 3494 otroki, ki so dobili to ime – to je prvič, da je George padel pod 4000 v skoraj desetih letih. William je pri fantih zasedel 29. mesto, Louis pa 45. mesto, Charlotte je bila pri deklicah na 23. mestu.

Letni čas je vplival tudi na punčke, saj sta imeni Autumn (Jesen) in Summer (Poletje) vse bolj priljubljeni, zlasti v teh dveh letnih časih; obe imeni sta bili med prvih 100. Decembra so bila bolj priljubljena imena Holly, Robyn in Joseph.

Drugi novi vnosi med stoterico najboljših so vključevali Hazel, Lilah, Nevaeh in Raya pri deklicah ter Jaxa, Enza in Bodhija pri dečkih.