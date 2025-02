Po napadu z avtomobilom v Münchnu umrla mati in dveletna deklica

Dva dneva po napadu na udeležence shoda v Münchnu sta danes poškodbam podlegli dveletna deklica in 37-letna ženska, so sporočili iz bavarskega kriminalističnega urada. Po poročanju Reutersa gre za mater in njeno hčer. Skupno je bilo v napadu z avtomobilom ranjenih najmanj 39 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčijo je v četrtek pretresel nov napad z domnevnim islamističnim ozadjem. 24-letni Afganistanec je z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi, ki so se udeležili stavke sindikata Verdi, pri tem pa je ranil najmanj 39 ljudi.

Med zaslišanjem je Afganistanec priznal, da je namerno zapeljal v ljudi. Njegove izjava pa namigujejo na verski motiv. Sicer pa zaenkrat ni znakov, da bi imel Afganistanec povezave s skrajnimi islamističnimi skupinami.

Zaradi posebnega pomena primera je zadevo v petek prevzelo zvezno tožilstvo.