Šef dirigent Münchenske filharmonije Valerij Gergijev ni odgovoril na pismo münchenskega župana Dietra Reiterja, da v treh dneh javno obsodi napad na Ukrajino. Zato je danes zjutraj iz županovega urada prišlo obvestilo: »München se je razšel s šefom dirigentom Valerijem Gergijevim. To velja takoj, koncertov Münchenske filharmonije pod njegovo taktirko ne bo več. Valerij Gergijev se ni oglasil kljub moji prošnji, da se jasno in nedvoumno oddalji od brutalne agresije, ki jo Putin vodi proti Ukrajini in proti našemu pobratenemu mestu Kijevu.«

To bi lahko bil jasen signal

Kot je še zapisal župan, je sam pričakoval, da bo maestro premislil in spremenil svojo zelo pozitivno oceno ruskega diktatorja. A ni. »V sedanjih razmerah bi bil tak jasen signal za orkester, njegovo občinstvo, javnost in mestno politiko nujen, da bi lahko še naprej sodelovali. Ker se to ni zgodilo, ostane na voljo le takojšnja ločitev. Vse ostalo bomo razjasnili v najkrajšem možnem času.«

Gergijev je tesen prijatelj ruskega predsednika Putina, večkrat ga je javno podprl, v zadnjem tednu dni, od napada na Ukrajino in po številnih ultimatih koncertnih in opernih hiš, da obsodi invazijo, pa se javno ni ni oglasil.