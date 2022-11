Mundial, ob katerem je svetu lahko nerodno

V nadaljevanju preberite:

Z organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo prvič potekalo v novembru in decembru, bosta neizprosno katarsko sonce in vlaga nogometašem in navijačem nekoliko prizanesla, česar pa ni mogoče reči za mnoge ženske, delavce migrante in pripadnike skupnosti LGBT+, ki v tej mali in neizmerno bogati zalivski državi ne poznajo drugega kot pekel. Manj kot trimilijonski Katar skuša z daleč najdražjim mundialom v zgodovini svetu predstaviti svojo zloščeno podobo. A za futuristično infrastrukturo, najsodobnejšimi nogometnimi stadioni in spravljivimi besedami se, kakor bijejo plat zvona nevladne organizacije, skriva sistematično teptanje človekovih pravic, zaradi česar nogometni praznik mnogi označujejo za svetovno prvenstvo sramote.