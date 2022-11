Musk napovedal nov sistem verifikacije in amnestijo zamrznjenih profilov

Novi sistem plačljivih modrih kljukic na družbenem omrežju twitter, ki je namenjen izkazovanju pristnosti uporabnikov, bo zaživel prihodnji petek, je v enem svojih tvitov sporočil novopečeni glavni izvršni direktor Twitterja Elon Musk. Podjetja bodo dobila zlato kljukico, vlade sivo, posamezniki pa modro, je dodal.

Kot je še poudaril Musk, bodo vsi računi pred končno aktivacijo odslej tudi ročno overjeni. Posameznikom pa bo omogočeno tudi dodajanje majhnih logotipov organizacij, katerih del so, ampak bodo morale pred tem to potrditi tudi organizacije same, je še razložil Musk in dodal, da bo prihodnji teden o novem sistemu podal daljšo razlago, poroča Reuters.

Nove naročnine po osem dolarjev na mesec

Kot je znano, je Twitterjev stari sistem preverjanja računov Musk prevetril že kmalu po 44 milijard dolarjev vrednem prevzemu. Če so morali zvezdniki iz sveta zabave, politiki, novinarji in druge javne osebe prej potrditi identiteto z dokazi, da so si prislužili značko z modro kljukico, so po novem modelu značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali naročnino v višini osmih dolarjev na mesec. Slednje je na twitterju povzročilo poplavo lažnih računov, zato so morali prenovljeni sistem začasno ustaviti.

Zagon znova spremenjene različice sistema verifikacije so napovedali za 29. november, a je Musk na začetku tega tedna naznanil nov odlog. »Zadrževanje ponovnega zagona sistema Blue Verified bo trajalo, dokler ne bo vzpostavljeno visoko zaupanje v to, da se bo lažno predstavljanje ustavilo,« je zapisal in dodal, da bodo najverjetneje uvedene različne barve kljukic za organizacije in posameznike.

FOTO: Twitter Dado Ruvic/Reuters

Nadaljevanje obnove večine trajno izključenih uporabnikov

Twitter bo z začetkom prihodnjega tedna nadaljeval obnovo računov večine trajno izključenih uporabnikov, ki so večkrat kršili pravila družbenega omrežja. »Ljudje so spregovorili. Oprostitve se začnejo prihodnji teden,« je tvitnil Musk dan po tem, ko je v sredo o tem prek twitterja povprašal svoje sledilce, poroča ameriški CNN.

Med več kot tremi milijoni zbranimi glasovi v anketi je bilo 72,4 odstotka takšnih, ki podpirajo obnove omenjenih računov, 27,6 odstotka sodelujočih pa je glasovalo proti. V soboto je Musk na twitter že vrnil bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tudi to odločitev je sprejel na podlagi rezultatov ankete, ki je pokazala, da ji je naklonjenih 51,8 odstotka od okoli 15 milijonov uporabnikov twitterja.

Prejšnje vodstvo Twitterja je Trumpu zaprlo račun zaradi spodbujanja privržencev k napadu na kongres in drugih spornih objav.

Prav tako je Musk že obnovil tudi račune več drugih kontroverznih, predhodno prepovedanih ali suspendiranih uporabnikov, vključno s konservativnim kanadskim podcasterjem Jordanom Petersonom, desničarsko satirično spletno stranjo Babylon Bee in komičarko Kathy Griffin.