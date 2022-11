Musk se brani

Za Elonom Muskom je prvi teden, ko je svojim številnim vlogam dodal še vlogo lastnika Twitterja. V tem tednu je odpustil kar polovico zaposlenih v podjetju. V tvitu je svoja dejanja opravičil, da so nujna, saj »na žalost ni druge izbire, ko podjetje izgublja štiri milijone dolarjev na dan.«

Na dogajanje v podjetju so se odzvali tudi oglaševalci, ki se že umikajo z družbenega omrežja, med temi so Audi, Volkswagen, General Motors in Pfizer. Oglaševanje sicer podjetju prinese 90 odstotkov vseh prihodkov. »Budno spremljamo situacijo in se bomo o naslednjih korakih odločali glede na evolucijo dogodkov,« so sporočili iz največjega evropskega avtomobilskega podjetja.

Vse več je tudi zaskrbljenosti, da bo Musk znova dovolil poplavo širjenja dezinformacij in lažnih novic, saj bi zmanjšano število zaposlenih lahko pomenilo, da bo preverjanje in umikanje sovražnega govora in zlonamernih informacij okrnjeno. Poleg tega pa je Musk »skupine aktivistov«, ki skušajo »uničiti svobodo govora v Ameriki« označil za krivce, da Twitterju padajo prihodki.

Yoel Roth, vodja oddelka za varnost in integriteto na Twitterju, je v daljši niti na omrežju zapisal, da več kot 2000 zaposlenih, ki v prvi vrsti moderirajo omrežje, niso bili med odpuščenimi. Dodal je, da še vedno ostaja borba proti dezinformacijam ključna, še posebej med ameriškimi vmesnimi volitvami. Tudi Musk je poudaril, da zavezanost družbenega omrežja k moderiranju vsebine ostaja nespremenjena.

Zaposleni so sicer že vložili tožbo, ker niso obvestila o odpovedi dobili 60 dni pred odpovedjo, kar sicer predvideva kalifornijska delovna zakonodaja. Musk je tvitnil, da vsi zaposleni dobijo trimesečno odpravnino, kar je 50 odstotkov več od zakonsko predvidene vsote.