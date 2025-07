Musk starejši bi v BiH raziskoval potovanje skozi čas

Errol Musk, 79-letni poslovnež iz Južne Afrike in oče milijarderja Elona Muska, je prispel na obisk v Bosno in Hercegovino. V ekskluzivnem pogovoru za spletni portal Klix je spregovoril o inštitutu, ki spominja na vsebino znanstvenofantastičnih filmov in ga želi ustanoviti v tej balkanski državi. Muska je BiH navdušila s svojo odprtostjo, raznolikostjo, nizkimi cenami in talentom tamkajšnjih ljudi.

»Zadnjih nekaj let smo si prizadevali za ustanovitev inštituta za preučevanje gravitacije in potovanja v prostoru in času. Kasneje smo dodali še dve stvari – fuzijo in dolgoživost –, saj so ljudje začeli predlagati prav to, še posebej dolgoživost, ker je za to na voljo veliko sredstev. Zato smo želeli ustanoviti zasebni inštitut za preučevanje, po mojem mnenju, predvsem gravitacije – kako jo uporabiti za naše potrebe,« je Musk starejši povedal za Klix.

Kot je dejal, je najprej odšel na Bližnji vzhod, in sicer v Združene arabske emirate, kjer so mu celo ponudili več lokacij za ta inštitut. »Potem nam je tesni prijatelj, ki sva ga srečala v ZAE in je doma od tukaj, rekel: 'Ste že kdaj pomislili na te države?' Še nikoli nisem bil tukaj, še nikoli nisem bil tako daleč na vzhodu. In moram reči, da sem prijetno presenečen nad gospodarstvom, vedenjem ljudi in sem si mislil: To je idilično,« je povedal južnoafriški poslovnež.

Bo v BiH lažje našel einsteine kot v Avstriji?

Povedal je, da je med tem potovanjem obiskal tudi Avstrijo, a so ga tam zmotile previsoke cene in pretirana regulacija. »Ne želite si tega, potrebujete ljudi z odprtim umom. Tip ljudi, ki ga želimo pritegniti v proučevanje teh štirih področij – dolgoživost, fuzija, potovanje skozi prostor in čas, gravitacija –, je tisti, ki jim jaz rečem piflarji sveta, če me razumete. Ne tisti, ki imajo že sprane možgane in mislijo, da takšne stvari niso možne,« je dejal.

Povedal je še, da si v svojem inštitutu želi ljudi, kot je bil Albert Einstein, ki ga prav tako niso razumeli njegovi sodobniki, njegovi rezultati na univerzi niso bili dovolj dobri, lahko je dobil delo zgolj kot uradnik v patentni pisarni, kljub temu pa je prav on spremenil 20. stoletje.

V preteklosti smo se navadili, da so iz Sarajeva prihajale pretežno slabe novice, zato je težko resno jemati vsako vsaj približno dobro novico. FOTO: Amel Emric/Reuters

Musk trdi, da ga financiranje njegovih projektov ne skrbi, saj se je našlo že kar nekaj ljudi, ki so pripravljeni prevzeti velike dele finančnega bremena ambicioznih raziskav. Priznal je, da je najprej menil, da so Združeni arabski emirati idealna lokacija za njegov podvig, vendar je spoznal, da idealna lokacija ne obstaja, a je BiH zanj veliko boljša izbira, ker se »boji kakšnih pretirano nadzorovanih vlad«.

Kaj bo prej, potovanje skozi čas ali urejena BiH?

Odprtost in dostopnost države, nizka cena hrane in stanovanj, dostopnost lokalnih talentov in lepo naravno okolje je naštel kot ključne prednosti BiH. Poleg raziskovalcev, ki bi jih lahko našel tam, Musk vidi veliko priložnosti za zaposlitve ljudi v neznanstvenih dejavnostih kot podporo raziskovalcem.

Ljudi, kot je bil Albert Einstein, bi Errol Musk rad našel v Bosni in Hercegovini oziroma jih od drugod tja pripeljal ter jim zaupal svoj ambiciozni raziskovalni projekt. FOTO: Wikimedia Commons

»To je zasebna pobuda, nismo neka zmešana državna ustanova,« je svoje iskanje poceni lokacije za svoj inštitut pojasnil Errol Musk in priznal, da ne ve veliko o političnih razmerah in sistemu v BiH. Kot je znano, administrativna ureditev te države sodi med najbolj zapletene na svetu, država je razdeljena na dve entiteti in okrožje Brčko, entiteta Federacija BiH je nadalje razdeljena na deset kantonov, vsak od teh členov ureditve ima svoj parlament, zadnjo besedo pri ključnih odločitvah pa ima visoki predstavnik mednarodne skupnosti.

Glede na to, da se ni podučil o razmerah in ureditvi države, lahko Musku zgolj zaželimo veliko sreče pri njegovih ambicioznih načrtih in za dobro človeštva upamo, da bo s svojimi einsteini prej dojel skrivnosti gravitacije in potovanja skozi čas kot način, kako je urejena BiH.